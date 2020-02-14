«Галичанка» запрошує на останні матчі першого етапу Суперліги

Львівська «Галичанка» завершує перший етап чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд Суперліги сезону 2019/20. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Сьогодні та завтра, 14-15 лютого, львівські гандболістки прийматимуть «ТНУ ДЮСШ 21» (Київ) в межах передостаннього, дев’ятого, туру Суперліги. Матчі проходитимуть у спорткомплексі ЛНУ ім. І. Франка (вул. М.Черемшини, 31).

Початок ігор: 14 лютого (п’ятниця) о 17:00 год, 15 лютого (субота) – об 11:00 год. Вхід – вільний.

А вже за тиждень, 21-22 лютого, «галичанки» знову у Львові зустрінуться з найголовнішим конкурентом за «золото» Суперліги – ужгородськими «Карпатами». Цими іграми завершиться перший етап Суперліги.

На другому етапі (з 6 березня по 25 квітня) команди розподіляться на дві групи (А та Б) за результатами ігор попереднього етапу. До групи «А» потраплять команди, що зайняли 1-3 місця після першого етапу. До групи «Б» – команди, що зайняли 4-6 місця після першого етапу. У групі «А» та «Б» ігри проходитимуть турами (3 тури) по дві гри в турі, на майданчику кожної з команд зі збереженням очок, набраних на першому етапі. Тобто на цьому етапі кожна з команд зіграє ще по 6 ігор.

Якщо після завершення усіх 26-ти ігор (перший + другий етап) різниця в очках між командами, що зайняли 1-е та 2-е місця становитиме 5 очок та менше, то для визначення чемпіона України між цими двома командами проведуть серію ігор до двох перемог за системою «плей-офф».

Для визначення бронзового призера чемпіонату України між командами, що зайняли 3-є та 4-е місця після завершення 26 ігор, проведуть серію ігор до двох перемог по системі «плей-офф».