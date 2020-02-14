Галерея мистецтв запрошує на виставку «Метафоричний реалізм Миколи Кумановського»

У Львівській національній галереї мистецтв імені Б.Г.Возницького презентують експозицію під назвою «Метафоричний реалізм Миколи Кумановського». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Виставку презентують в рамках проєкту «Дифузія» Музею сучасного українського мистецтва Корсаків. Відкриття відбудеться у Галереї мистецтв (вул. Стефаника, 3) 21 лютого о 17:00 год. У день відкриття – вхід вільний.

Микола Іванович Кумановський (1951–2016) – знакова постать у художньому житті України другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Протягом сорока років діяльності Микола Кумановський створив численний та різноманітний доробок. Це об’ємні цикли авторської та друкованої графіки, величезний пласт станкового малярства, скульптура, інсталяції, колажі, оформлення книг, власні поетичні тексти.

«Метафоричний реалізм» – таким влучним авторським терміном він означив філософські засади та стилістичні пріоритети свого мистецтва. Завдяки проєкту «Дифузія» його доробки побачать мільйони українців, які можуть пишатися талантом свого співвітчизника.

Зауважимо, проєкт «Дифузія» об’єднує серію гостьових виставок, які мають на меті продемонструвати світу актуальність, високу професійність та автентичність українського мистецтва, талановитість та творчий потенціал української нації. Суть проєкту – до тридцятиріччя Незалежності України провести 30 виставок сучасного українського мистецтва у всіх регіонах України.

Ілюстрації: Музей сучасного українського мистецтва Корсаків, Аrtukraine