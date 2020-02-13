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У пункті пропуску «Смільниця» затримали викрадене в Німеччині авто

Наталія Підгірна

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У середу, 12 лютого, на українсько – польському кордоні «Смільниця», прикордонники Мостиського району затримали іномарку. Як стало відомо згодом, ця машина перебуває у міжнародному розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

 

За даними відомства, база даних Інтерполу спрацювала щодо автомобіля «Опель» з польською реєстрацією. Даним автомобілем громадянин Польщі прямував до України. Під час перевірки стало відомо, що автомобіль вже шість років перебуває у міжнародному розшуку і був викрадений у Німеччині.

За даним фактом прикордонна служба відправили повідомлення до Українського бюро Інтерполу в Києві. Згодом автівку 2010 року випуску прикордонники передали до Нацполіції.

Фото Мостиського прикордонного загону.

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