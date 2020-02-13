У Нацполіції Львівщини чергове поповнення. 80% новобранців – жінки

У четвер, 13 лютого, шістнадцятеро «новобранців» склали Присягу на вірність Українському народу і поповнили лави Національної поліції у Львівській області. Про це Львівському порталу повідомили у Відділ комунікації поліції Львівської області.

Абсолютна більшість новобранців – це жінки.

«Усі «новобранці» – тринадцять жінок та троє чоловіків, пройшли конкурсний відбір і попереду у них піврічне навчання, після чого вони продовжать службу у різних підрозділах поліції Львівщини», – йдеться у повідомленні.