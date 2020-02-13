Воїнам-афганцям у Львові виплатять матеріальну допомогу

У Львові до 31-ї річниці виведення радянських військ з Республіки Афганістан, воїнам-афганцям та членам сімей загиблих місто виплатить матеріальну допомогу. На це у міському бюджеті закладено понад 1 млн 200 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Згідно із розпорядженнями «Про надання одноразової матеріальної допомоги особам, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан – мешканцям м. Львова», а також «Про надання одноразової матеріальної допомоги особам, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан і є особами з інвалідністю 1-ї, 2-ї, 3-ї груп, та членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан», одноразову матеріальну допомогу отримають: