Воїнам-афганцям у Львові виплатять матеріальну допомогу

У Львові до 31-ї річниці виведення радянських військ з Республіки Афганістан, воїнам-афганцям та членам сімей загиблих місто виплатить матеріальну допомогу. На це у міському бюджеті закладено понад 1 млн 200 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Згідно із розпорядженнями «Про надання одноразової матеріальної допомоги особам, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан – мешканцям м. Львова», а також «Про надання одноразової матеріальної допомоги особам, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан і є особами з інвалідністю 1-ї, 2-ї, 3-ї груп, та членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан», одноразову матеріальну допомогу отримають:
- особи, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан: їх у Львові мешкає 774, і вони отримають по 800 грн допомоги кожен;
- особи з інвалідністю 1-ї групи, які брали участь у бойових діях на території Республіки: таких воїнів-афганців у Львові мешкає 12, і вони отримають по 2500 грн матеріальної допомоги кожен;
- особи з інвалідністю 2-ї групи, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан: таку допомогу отримають 133 воїни в розмірі 1500 грн кожен;
- особи з інвалідністю 3-ї групи, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан: таку допомогу отримають 270 осіб по 1000 грн;
- члени сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан: таку допомогу отримають 88 осіб по 1000 грн.
Соломія Головіна