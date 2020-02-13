У Львові презентували унікальну енциклопедію про футбол

У Львові презентували енциклопедичне футбольне видання із назвою «Львівський футбол: люди, факти. 1939-1991». Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

Книга вийшла друком у видавництві «Світ». Автори – дослідники історії українського футболу Василь Каспаревич, Олександр Паук і Тарас Пуньків.

На 464 сторінках видання подано біографічні довідки про людей, які упродовж 1939-1991 років збирали на трибунах стадіонів тисячі прихильників шкіряного м’яча. В книзі вміщено 408 автографів та 566 портретів.

Автори книги розпочали вечір з розповіді про особливості її підготовки. Тарас Пуньків зазначив, що робота авторського колективу тривала цілих 11 років. Василь Каспаревич, своєю чергою, додав, що це була складна робота, зокрема з фотографіями, фігурантів яких не завжди було можливо ідентифікаувати. Автори також наголосили на проблемах роботи з пресою минулого століття, котра дуже часто подавала неточну інформацію.

«Перечитавши книжку, я уявив, скільки праці було вкладено. Згадав і прізвища, котрі вже забув, але котрі творили історію нашого футболу. Вітаю авторів з такою цікавою роботою. Це велика праця, вона потрібна для майбутніх поколінь. Нове покоління може відкрити цю книжку і дізнатись про тих, кого вони не бачили на футбольному полі, дізнатись про історію львівського футболу», – сказав голова комітету національних збірних ФФ, легендарний тренер Мирон Маркевич.

Фото: Андрія Сови