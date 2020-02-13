Поблизу ринку у Львові на хабарі затримали посадовця Держпродспоживслужби

Сьогодні, 13 лютого, у Львові поблизу ринку «Добробут» на хабарі у 10 тисяч гривень затримали начальника відділу ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

«10 тисяч гривень неправомірної вигоди посадовець вимагав та, зрештою, отримав від підприємця за складання та видачу акта перевірки суб’єкта господарської діяльності без зазначення порушень чинного законодавства. Протиправні дії службовця зафіксували на вулиці поблизу ринку «Добробут» у Львові», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Фігуранту інкримінували частину 3 статті 368 КК України –прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. На даний час встановлюється причетність до злочину інших осіб, а також тривають обшуки у службових приміщеннях відомства.

Вказане правопорушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Фото: прокуратура