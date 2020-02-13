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На горі Тростян врятували трьох лижниць

Наталія Підгірна

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У середу, 12 лютого, пошуково – рятувальна група Славської пошуково-рятувальної частини загону технічної служби на лижних трасах гори Тростян надавали допомогу травмованим туристам. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

 

Постраждалих було троє, усі вони приїхали на відпочинок з Київщини. Двоє киянок 30-ти та 24 років травмували руки. Водночас 58-річна жителька Білої церкви травмувала голову.

Усім потерпілим було надано домедичну допомогу та передано медиками для надання подальшої допомоги.

Нагадаємо, що з початку року рятувальники надали допомогу 69 травмованим туристам-лижникам.

Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує, про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

  • Дотримуватись безпечної швидкості, вона дасть вам час для додаткового маневру аби уникнути зіткнення.
  • Не варто зловживати спиртними напоями під час катання на трасах, адже час реакції зменшується у кілька разів
  • Одягайте захисне спорядження
  • Не з’їжджайте з трас
    Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий та недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих!

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