На горі Тростян врятували трьох лижниць

У середу, 12 лютого, пошуково – рятувальна група Славської пошуково-рятувальної частини загону технічної служби на лижних трасах гори Тростян надавали допомогу травмованим туристам. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.
Постраждалих було троє, усі вони приїхали на відпочинок з Київщини. Двоє киянок 30-ти та 24 років травмували руки. Водночас 58-річна жителька Білої церкви травмувала голову.
Усім потерпілим було надано домедичну допомогу та передано медиками для надання подальшої допомоги.
Нагадаємо, що з початку року рятувальники надали допомогу 69 травмованим туристам-лижникам.
Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує, про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:
- Дотримуватись безпечної швидкості, вона дасть вам час для додаткового маневру аби уникнути зіткнення.
- Не варто зловживати спиртними напоями під час катання на трасах, адже час реакції зменшується у кілька разів
- Одягайте захисне спорядження
- Не з’їжджайте з трас
Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий та недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих!
Наталія Підгірна