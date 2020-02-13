На горі Тростян врятували трьох лижниць

У середу, 12 лютого, пошуково – рятувальна група Славської пошуково-рятувальної частини загону технічної служби на лижних трасах гори Тростян надавали допомогу травмованим туристам. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

Постраждалих було троє, усі вони приїхали на відпочинок з Київщини. Двоє киянок 30-ти та 24 років травмували руки. Водночас 58-річна жителька Білої церкви травмувала голову.

Усім потерпілим було надано домедичну допомогу та передано медиками для надання подальшої допомоги.

Нагадаємо, що з початку року рятувальники надали допомогу 69 травмованим туристам-лижникам.

Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує, про правила безпечного катання на гірськолижних трасах: