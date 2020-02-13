ОСТАННІ НОВИНИ

47% росіян негативно ставляться до українців, – дослідження

Соломія Головіна

|

Росіяни і українці за останні чотири місяці стали гірше ставитися один до одного. Про це свідчать дані спільного дослідження «Левада-центру» і Київського міжнародного інституту соціології, передає Радіо Свобода.

 

До України негативно ставляться близько половини росіян – 47 відсотків. Про позитивне ставлення заявили 42 відсотки російських респондентів. До Росії негативно ставляться 39 відсотків українців, майже половина – позитивно.

Попереднє опитування соціологи проводили у вересні 2019 року, тоді вони зафіксували рекордне після анексії Криму Росією поліпшення ставлення росіян до України: 56 відсотків опитаних заявили тоді, що добре ставляться до сусідньої країни. В Україні ставлення до Росії також погіршилося. У вересні, за даними соціологів, про хороше ставлення до Росії заявили 54 відсотки респондентів.

Також соціологи запитали росіян і українців, якими б вони хотіли бачити відносини двох країн. Більшість опитаних – 56 відсотків росіян і 48 відсотків українців – вважають, що обидві держави повинні бути незалежними і дружніми – з відкритими кордонами, без віз і митниці. За візи і закриті кордони виступають чверть росіян і 40 відсотків українців.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...