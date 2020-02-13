47% росіян негативно ставляться до українців, – дослідження

Росіяни і українці за останні чотири місяці стали гірше ставитися один до одного. Про це свідчать дані спільного дослідження «Левада-центру» і Київського міжнародного інституту соціології, передає Радіо Свобода.

До України негативно ставляться близько половини росіян – 47 відсотків. Про позитивне ставлення заявили 42 відсотки російських респондентів. До Росії негативно ставляться 39 відсотків українців, майже половина – позитивно.

Попереднє опитування соціологи проводили у вересні 2019 року, тоді вони зафіксували рекордне після анексії Криму Росією поліпшення ставлення росіян до України: 56 відсотків опитаних заявили тоді, що добре ставляться до сусідньої країни. В Україні ставлення до Росії також погіршилося. У вересні, за даними соціологів, про хороше ставлення до Росії заявили 54 відсотки респондентів.

Також соціологи запитали росіян і українців, якими б вони хотіли бачити відносини двох країн. Більшість опитаних – 56 відсотків росіян і 48 відсотків українців – вважають, що обидві держави повинні бути незалежними і дружніми – з відкритими кордонами, без віз і митниці. За візи і закриті кордони виступають чверть росіян і 40 відсотків українців.