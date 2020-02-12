У Червонограді п’яний пацієнт побив фельдшерку «швидкої»

Правоохоронці затримали 45-річного червоноградця, який, будучи напідпитку, побив фельдшерку швидкої допомоги, яка приїхала на виклик. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Інцидент стався у вівторок ввечері, 11 лютого. В поліцію звернулися медики «швидкої», які повідомили, що нетверезий пацієнт, до якого вони прибули на виклик, побив 37-річну фельдшерку.

На місце події прибули правоохоронці, які відразу затримали порушника. Ним виявився 45-річний місцевий мешканець.

Фельдшерку госпіталізували із ранами обличчя, закритою черепно-мозковою травмою і струсом мозку.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи терміном до 200 годин, або до одного року виправних робіт.

Наразі триває досудове розслідування