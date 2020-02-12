Що цікавого відвідати цього тижня у Львові: афіша подій Оперного театру

Дві музичні комедії у одній виставі «Директор театру» / «Ключ на бруківці», драматична опера «Ріголетто» та старовинна чарівна казка братів Грімм, втілена у балеті «Білосніжка та семеро гномів». Також львів’ян та гостей міста запрошують прийти на концерт «Гра води» і послухати заворожуючі звуки піаніно. Таким буде репертуар Львівської національної опери на прийдешній тиждень! Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

ЧЕТВЕР, 13 Лютого, – балет «Дон Кіхот» Л. Мінкуса

Балет, що назавжди увійшов в скарбницю світового мистецтва. Захоплюючий сюжет за романом Сервантеса і палка музика Мінкуса, запальні танці з національним колоритом і найскладніші класичні па у виконанні головних героїв, вражаючі декорації і розкішні костюми справлять враження на глядачів різного віку.

Хореографічну редакцію балету презентує балетмейстер-постановник Юліана Малхасянц.

Початок о 18:00, квитки на балет «Дон Кіхот».

СУБОТА, 15 Лютого, – концерт «Гра води» (Дзеркальна зала)

Один із найвідоміших українських піаністів молодого покоління, лауреат світових міжнародних конкурсів – Антоній Баришевський виступить зі сольною програмою у Дзеркальній залі Львівської опери.

Музика, створена на межі епох та стилів, традиційного та романтичного, минулого та сучасного – прозвучить у програмі концерту. Елегійність Сергія Рахманінова поєднається з експресією Олександра Скрябіна, а витончений звукопис віртуозної п’єси Моріса Равеля з динамікою та колористикою музики Ігоря Стравінського. Це справжня гра барв музики початку ХХ століття.

Початок о 15:00, квитки концерт «Гра води».

СУБОТА, 15 Лютого, – опера «Ріголетто» Д. Верді

Одна з найбільш відомих опер Д. Верді написана за мотивами п’єси В. Гюго «Король забавляється».

В основі драми були реальні діючі герої, тільки перенесені в оригінальні сюжетні колізії. Ця опера показує справжню і чисту любов, яка змушує молоду дівчину пожертвувати собою заради коханого. Також є зрада, запроданство, найманий вбивця, містика і глибока біль батька, який втратив свою єдину доньку, але вимушений залишатися в своїй масці блазня.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Ріголетто».

НЕДІЛЯ, 16 Лютого, – балет «Білосніжка та семеро гномів» Б. Павловського

Балет польського композитора Богдана Павловського «Білосніжка та семеро гномів» – подарунок нашого театру найменшим глядачам.

Старовинна чарівна казка братів Грімм звучить особливо проникливо в хореографії балетмейстера Ігора Храмова. Знайомий із дитинства сюжет про юну красуню Білосніжку, дочку Короля, яку пихата мачуха-чаклунка виганяє здому, стає історією про дружбу і вірність. Добре серце Білосніжки, її лагідний характер і чуйність допомагають їй вижити в дрімучому лісі. Потішні лісові Гноми щиро полюбили дівчинку і прихистили у себе. І ніякі чари й підступи не переможуть Любові.

Спектакль наповнений прекрасними танцями Білосніжки, завзятих гномів, звірів і птахів, які допомагали Принцу розбити чари злої королеви і з’єднати свої серця з прекрасною Білосніжкою.

Початок о 12:00, квитки на балет «Білосніжка та семеро гномів».

НЕДІЛЯ, 16 Лютого, – Гала-концерт учасників майстер-класу від Ґ. Карі та М. Ренварт (Дзеркальна зала)

Уже вдруге в рамках проєкту «Coloratura Opera Lab» у Львівській національній опері відбудуться майстер-класи викладачів Віденського університету музики та виконавського мистецтва – оперних співаків Ґергарда Карі та Маґдалени Ренварт.

Цього разу вони завершаться Гала-концертом учасників майстер-класу, на якому Ви почуєте найкращі арії з опер італійських композиторів. Найвідоміші арії з опер Дж. Верді та Дж. Пуччіні у виконанні молодих і дуже талановитих українських оперних співаків та співачок.

Зауважимо, що «Coloratura Opera Lab» − це перший в Україні проєкт, який ставить за мету розвиток таланту та підтримку в професійній реалізації молодих оперних співаків та співачок.

Початок о 15:00, квитки на Гала-концерт учасників майстер-класу від Ґ. Карі та М. Ренварт.

НЕДІЛЯ, 16 Лютого, – вистава «Директор театру» / «Ключ на бруківці»

Вистава складається з двох одноактних музичних комедій, – «Директор театру» В. А. Моцарта та «Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі» Ж. Оффенбаха.

Так, зингшпіль «Директор театру» В.А. Моцарта – це віртуозні арії на межі вокальних трюків у поєднанні із розмовними діалогами. У зингшпілі не тільки співають, а й розмовляють (діалоги виконуватимуться українською мовою), тому перипетії сюжету будуть зрозумілі глядачеві. Власне цей твір привідкриває завісу того, що коїться в театрі: його інтриги, чутки та скандали. У основі сюжету – історія про імпресаріо-директора театру Франка, який влаштовує кастинг у свою нову трупу. Кожна співачка хоче бути примадонною, а співак – прем’єром, і для досягнення цієї мети і отримання високого гонорару, вони готові на все.

Далі в історію про театральне закулісся майстерно «вплели» сюжет оперети «Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі» Ж.Оффенбаха. Місточком, який об’єднує два твори у одній виставі, є кастинг у театрі, в якому власне бере участь головний герой оперети Ж. Оффенбаха «Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі» – гульвіса-композитор Флорестан. Флорестан приходить на кастинг, який проводить директор Франк у першій історії. Він пропонує до постановки свій твір про любовний трикутник, героєм якого є, зокрема, і він сам. Флорестан вигадує анекдотичну історію про пригоди молодого гульвіси, що, рятуючись втечею від розлюченого чоловіка своєї коханки, потрапляє в спальню Сюзанни, яка щойно вийшла заміж і чекає на прихід свого нареченого.

Початок о 18:00, квитки на виставу «Директор театру» / «Ключ на бруківці».

Фото: Львівська опера