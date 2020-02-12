Львівські «Кажани» залишили Єврокубок

Вчора, 11 лютого, у німецькому місті Унтерхахінг відбувся матч-відповідь 1/8 Кубку ЄКВ між ВК «Барком-Кажани» та Hypo Tirol AlpenVolleys HACHING. За підсумком гри «кажани» поступаються німецькому супернику. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ВК «Барком-Кажани».

За підсумком гри, із рахунком 3:2 (25:23; 24:26; 25:14; 21:25; 15:11) «кажани» поступаються німецькому супернику. А це означає, що після поразок у двох матчах (0:3 – рахунок домашньої гри між «Барком-Кажани» та Hypo Tirol AlpenVolleys HACHING) «Барком-Кажани» припиняє свою участь у Кубку ЄКВ сезону 2019/20 років.

«Кажани» запрошують на домашні ігри з ВК «Буревісник-ШВСМ», які відбудуться 21-22 лютого.

Нагадаємо, у матчах Кубку ЄКВ львівський волейбольний клуб «Барком-Кажани» бере участь з 2016 року. Першого разу «кажани» припинили свою участь в ЄКВ у 1/32 фіналу.

У 2017 – у 1/16. Обидва рази «не прохідним» суперником стала сербська «Войводина». Далі у 1/32 фіналу «Барком-Кажани» не змогли на виїзді обіграти швейцарську «Лозанну». У цьогорічному сезоні «кажани» дійшли до 1/8 Кубку ЄКВ.