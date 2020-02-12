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Львів’ян запрошують на органне відеошоу з музикою Арво Пярта

Андрій Котенський

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Львівський органний зал запрошує на органне відеошоу з музикою Арво Пярта. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

На відвідувачів концерту очікує музика, яка відносить у світ мрій, медитації та релаксу. Легка, як вітер, що лоскоче нашу уяву. Прозора і ніжна, але водночас несе у собі глибокий філософський сенс.

Як відомо сучасний естонський композитор Арво Пярт подарував світові новий стиль, який сам назвав «tintinnabuli» (дзвіночки). Світлий передзвін і безмежний звуковий простір.

Запрошуємо вас відпочити, відновитись і зануритись у глибокі роздуми з музикою Пярта, яка на органі звучить дуже особливо.

У програмі вечора пісні А. Пярта:

  • Trivium
  • Spiegel im Spiegel
  • Annum per annum
  • Mein Weg hat Gipfel und Wellentäler
  • Pari Intervallo
  • А. Шнітке – Дві маленькі п’єси для органа

За клавішами у цей вечір буде відома львівська органістка Надія Величко. Медіапроектор – Євген Червоний.

Концерт відбудеться у четвер, 27 лютого, о 19:00.

Квитки можна придбати: – у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00. Онлайн на Gastroli.ua, або у касах міста.

Вікові обмеження: 7+

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