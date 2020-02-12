Львів’ян запрошують на органне відеошоу з музикою Арво Пярта

Львівський органний зал запрошує на органне відеошоу з музикою Арво Пярта. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
На відвідувачів концерту очікує музика, яка відносить у світ мрій, медитації та релаксу. Легка, як вітер, що лоскоче нашу уяву. Прозора і ніжна, але водночас несе у собі глибокий філософський сенс.
Як відомо сучасний естонський композитор Арво Пярт подарував світові новий стиль, який сам назвав «tintinnabuli» (дзвіночки). Світлий передзвін і безмежний звуковий простір.
Запрошуємо вас відпочити, відновитись і зануритись у глибокі роздуми з музикою Пярта, яка на органі звучить дуже особливо.
У програмі вечора пісні А. Пярта:
- Trivium
- Spiegel im Spiegel
- Annum per annum
- Mein Weg hat Gipfel und Wellentäler
- Pari Intervallo
- А. Шнітке – Дві маленькі п’єси для органа
За клавішами у цей вечір буде відома львівська органістка Надія Величко. Медіапроектор – Євген Червоний.
Концерт відбудеться у четвер, 27 лютого, о 19:00.
Квитки можна придбати: – у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00. Онлайн на Gastroli.ua, або у касах міста.
Вікові обмеження: 7+
Андрій Котенський