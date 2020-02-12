Львів’ян запрошують на нічні посиденьки у Банківський університет

Львівський інститут банківської справи запрошує усіх охочих на захід «Ніч у Банківському», який відбуватиметься упродовж 29 лютого – 1 березня (з 21:00 до 02:00 год.) на просп. Чорновола, 61. Вхід вільний за попередньою реєстрацією. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У межах заходу передбачені дискусії, авторські зустрічі, майстер-класи, перегляди фільмів та зустріч весни.

«Запрошуємо всіх, хто бажає познайомитися з цікавими людьми, набратись унікальних знань на майстер-класах та чудово відпочити на заході «Ніч у Банківському», – зазначають організатори.

Зокрема, на заході передбачені пізнавальні локації:

«Алхімія банківництва» – можливість поспілкуватись з кваліфікованим тренером, навчитись заробляти та фінансово мислити;

Кімната «Відкрита книга» – локація, на якій розглядатимуть актуальні соціальні теми та фахово відповідатимуть на питання відвідувачів;

Нічні чування зі студентським капеланом о. Богданом Куликом, спілкування на релігійну тематику та виклики сьогодення;

Авторські зустрічі «Історія однієї книги» – локація відкриття авторами книг історій про написання твору, публікацію та сучасні українські публікації.

Розважальні заходи:

Майстер-клас із сальси;

Локація «Нічний кінозал». Перегляд фільмів та дискусії спільно з психологом Марією Лемішко;

Локація «Популярне-караоке»;

Локація «ЗАБА́ВА, ЗА́БАВКА, ГРИ́ЩЕ, ГУ́ЛЯ́НКА, І́ГРИЩЕ». Гуртування учасників довкола настільних ігор, зокрема, «Дженга», «Уно», «Мафія», «Хто я» та ін.

Кімната «Весна іде, красу несе», у якій можна отримати фахові поради про догляд за собою;

Локація «Удар», на якій можна зіграти на музичних інструментах;

«Мапа щастя» – формулювання власної мапи щастя та консультації фахівця;

Зустріч весни у подвір’ї навчального закладу;

Розважальна, психологічна гра «Королівство».

Зареєстрація – за посиланням.

Більше інформації за тел.: 067 708 20 24, zoryanarudenko@gmail.com.