ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують на нічні посиденьки у Банківський університет

|

Львівський інститут банківської справи запрошує усіх охочих на захід «Ніч у Банківському», який відбуватиметься упродовж 29 лютого – 1 березня (з 21:00 до 02:00 год.) на просп. Чорновола, 61. Вхід вільний за попередньою реєстрацією. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У межах заходу передбачені дискусії, авторські зустрічі, майстер-класи, перегляди фільмів та зустріч весни.

«Запрошуємо всіх, хто бажає познайомитися з цікавими людьми, набратись унікальних знань на майстер-класах та чудово відпочити на заході «Ніч у Банківському», – зазначають організатори.

Зокрема, на заході передбачені пізнавальні локації:

«Алхімія банківництва» – можливість поспілкуватись з кваліфікованим тренером, навчитись заробляти та фінансово мислити;

Кімната «Відкрита книга» – локація, на якій розглядатимуть актуальні соціальні теми та фахово відповідатимуть на питання відвідувачів;

Нічні чування зі студентським капеланом о. Богданом Куликом, спілкування на релігійну тематику та виклики сьогодення;

Авторські зустрічі «Історія однієї книги» – локація відкриття авторами книг історій про написання твору, публікацію та сучасні українські публікації.

Розважальні заходи:

  • Майстер-клас із сальси;
  • Локація «Нічний кінозал». Перегляд фільмів та дискусії спільно з психологом Марією Лемішко;
  • Локація «Популярне-караоке»;
  • Локація «ЗАБА́ВА, ЗА́БАВКА, ГРИ́ЩЕ, ГУ́ЛЯ́НКА, І́ГРИЩЕ». Гуртування учасників довкола настільних ігор, зокрема, «Дженга», «Уно», «Мафія», «Хто я» та ін.
  • Кімната «Весна іде, красу несе», у якій можна отримати фахові поради про догляд за собою;
  • Локація «Удар», на якій можна зіграти на музичних інструментах;
  • «Мапа щастя» – формулювання власної мапи щастя та консультації фахівця;
  • Зустріч весни у подвір’ї навчального закладу;
  • Розважальна, психологічна гра «Королівство».

Зареєстрація – за посиланням.

Більше інформації за тел.: 067 708 20 24, zoryanarudenko@gmail.com.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...