«Купуй Галицьке». До акції на Львівщині долучились 160 магазинів

Від четверга, 13 лютого, розпочинається акція на підтримку товаровиробників Галичини. Продукцію місцевих виробників маркуватимуть спеціальними ярликами із написами «Купуй Галицьке». До участі в акції залучено 160 магазинів. Про це під час пресконференції повідомили організатори, передає кореспондент Львівського порталу.

Акцію «Купуй Галицьке. Вироблено на Львівщині» проводять не вперше, щоб підтримати виробників нашої області та популяризувати їхню продукцію.

«Минулого року така акція тривала з липня по грудень. Реалізація продуктів збільшилась на 9% у Львівській області. Це дало можливість нам ще раз переконатись у тому, що саме наше є найкращим, найсвіжішим та найякіснішим», – говорить перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський.

Цьогоріч до акції долучаться 160 магазинів на Львівщині, зокрема у Львові до акції долучились великі торговельні мережі: «Ашан», «АТБ», «Рукавичка», «Шувар», «Арсен», «Свій Маркет». Усі вони підписали з Львівською ОДА відповідний меморандум про співпрацю.

Як додають у львівській ОДА, інші регіони також популяризують власну продукцію на полицях своїх магазинів.

Позаминулого року за підсумками акції «Купуй Галицьке! Вироблено на Львівщині» окремі товаровиробники збільшили свої обсяги продажу до 40 %, в окремих випадках товарообіг в конкретному супермаркеті або загалом по виробнику збільшився до 60-65 %.