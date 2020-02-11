Затримали угруповання, яке займалося розбійними нападами та крадіжками у Львові

На Львівщині затримали організатора та трьох членів злочинного угруповання, які «спеціалізувалися» на розбійних нападах, квартирних та офісних крадіжках. Наразі доведена причетність молодиків до трьох злочинів, які були скоєні упродовж листопада – грудня минулого року на території Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, затримання угруповання відбулося у вівторок вранці, 11 лютого. Проаналізувавши інформацію по майнових злочинах, які були вчиненні упродовж листопада – грудня 2019 року, правоохоронці встановили учасників злочинного угруповання, що спеціалізувалися на крадіжках з офісів та квартир.

«Слідством було встановлено їхня причетність до розбійного нападу на офісне приміщення, квартирної крадіжки та крадіжки сейфа з СТО. Так, шляхом підбору ключа до вхідних дверей зловмисники проникли до квартири громадянина та викрали вісім тисяч доларів США та прикрас на 200 тисяч гривень. Для того, щоб потрапити до приміщення СТО фігуранти розібрали стіну та забрали сейф із 70 тисячами гривень», – йдеться у повідомленні поліції.

Аналізуючи відео з камер спостереження, поліцейські з’ясували, що у всіх трьох випадках до місця злочину під’їжджав один автомобіль, а після його скоєння членів злочинного угруповання забирав іншій. Обидва транспортні засоби знаходилися на іноземній реєстрації.

«З метою знищення слідів злочину ці автомобілі були спалені підозрюваними. Під час відпрацювання працівники поліції розшукали автомобілі посеред поля за межами Львова.

«Наразі затримано 4-х осіб – організатора та учасників злочинної групи. Всі вони – мешканці Львівської області, неодноразово засуджені за вчинення тяжких злочинів, зокрема – розбійні напади, грабунки, крадіжки, викрадення транспортних засобів, хуліганство. Під час санкціонованих обшуків вилучено зброю, речі, які ймовірно були викрадені з помешкань громадян, а також різні ключі, відмички та інші знаряддя злочину», – йдеться у повідомленні.

Слідчими поліції Львівщини за процесуального керівництва обласної прокуратури організатору та трьом членам злочинного угруповання повідомлено про підозру.

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Підозрюваним інкримінують крадіжку з проникненням у приміщення та розбійний напад.