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В горах біля кордону з Польщею затримали нелегала з Молдови

Вероніка Рой

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Вчора прикордонники затримали громадянина Молдови, який намагався незаконно перетнути кордон з Польщею. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

 

Як повідомляється, дльничний інспектор відділу прикордонної служби «Сянки» отримав інформацію від мешканця одного з сіл прикордоння про невідомого, який рухався по автодорозі Львів-Ужгород.

«Прикордонники розпочали пошук та невдовзі група реагування виявила ймовірного порушника. Затриманий не мав при собі жодних документів та назвався 43-річнийм громадянином Республіки Молдова. Чоловік на меті мав незаконно потрапити за кордон», – зазначають прикордонники.

Іноземця правоохоронці затримали в адміністративному порядку для встановлення особи.

Фото: прикордонники

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