Поліція розшукує чоловіка, який приїхав до Львова із заробітків і зник

Правоохоронці оголосили в розшук 52-річного В’ячеслава Жидкова, мешканця Херсонщини, який повертався із заробітків і пропав. Востаннє його бачили 1 серпня минулого року у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Працівники Залізничного відділу поліції розшукують безвісти зниклого Жидкова В’ячеслава Борисовича, 1968 р.н., мешканця Херсонської області, який повертався додому із заробітків і зник. Востаннє його бачили 1 серпня 2019 року поблизу залізничного вокзалу у Львові.

Прикмети: на вигляд близько 50 років, зріст 182 см, міцної статури, вагою близько 100 кг, обличчя кругле, ніс широкий, прямий, брови темні, волосся коротке, русяве. На лобі справа має невеликий шрам, на животі зліва – шрам від оперативного втручання. У побуті розмовляє російською мовою, вільно володіє українською, англійською та польською мовами.

Усіх, кому що-небудь відомо про місце перебування безвісти зниклого, просять телефонувати за номерами: 063-24-11-882 або 102.