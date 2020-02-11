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Лікарня швидкої медичної допомоги Львова отримала нового головного лікаря

Вероніка Рой

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Лікарня швидкої медичної допомоги Львова отримала нового головного лікаря. Ним став головний лікар Ковельської районної лікарні Олег Самчук. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Нового головного лікаря вже представили колективу медустанови. Зазначимо, Олег Самчук раніше був  головним лікарем Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання — головним лікарем Ковельської центральної районної лікарні, де зумів провести унікальні операції в напрямку трансплантології. Зокрема, з пересадки серця та нирок.

Зазначимо, що у Ковельській районній лікарні, що на Волині, спільно з лікарями київського Інституту серця провели трансплантацію серця — вперше в Україні за останні 15 років.

«Це рішення було важким, але в цій лікарні можна значно більшій кількості людей. Тут є прекрасний колектив, з яким можна це зробити, і ця лікарня має стати однією із найсучасніших лікарень України і світу. Ми будемо більше працювати і менше говорити. Дякую всім за довіру, сподіваюсь, що не підведу», — зазначив головний лікар комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук.

Раніше головним лікарем лікарні швидкої медичної допомоги була Оксана Воробель.

«Я хотів би подякувати головному лікарю Оксані Воробель, яка день у день працювала тут 10,5 років. У нас були дуже непрості часи. Під час Євро-2012 нас завжди ставили у приклад іншим приймаючим установам. У 2014 році ми приймали постраждалих з Майдану, разом ми відкрили відділення фізичної реабілітації, відділення невідкладної медичної допомоги. Все це — знакові речі, за які ми дякуємо Оксані Миколаївні Воробель», — зазначив начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.

Зазначимо, 34-річний Олег Самчук свою трудову діяльність почав з 2008 року. Працював лікарем-урологом центральної районної лікарні, а також був завідувачем урологічним відділенням центральної районної лікарні. З 2013 року по 2015 рік Олег Самчук перебував на посаді заступника головного лікаря Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання з експертизи тимчасової непрацездатності

З 1 квітня 2015 року по 26 липня 2018 року був головним лікарем Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.

А з 27 липня 2018 року – головний лікар Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання – головний лікар Ковельської центральної районної лікарні.

Фото: ЛМР

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