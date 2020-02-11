Депутати облради зацікавились преміюванням чиновників Львівської ОДА

Депутати Львівської обласної ради сьогодні, 11 лютого, під час сесійного засідання попросили поінформувати їх про преміювання чиновників ЛОДА. Про це з сесійної зали передає кореспондент Львівського порталу.

Зауважимо, що в порядку денному нинішнього сесійного засідання є питання «Про затвердження Програми підтримки органів державної влади».

Відповідно депутатка облради Мирослава Бабінська попросила підготувати інформацію про преміювання посадовців департаментів Львівської ОДА.

«Я би просила, щоб протягом цього дня нам підготували роздруківку того, як преміювалися департаменти та управління: скільки отримали керівники та рядові працівники», – зазначила вона.

Своєю чергою голова Львівської облради Олександр Ганущин пояснив, що швидше за все депутатський корпус не встигне розглянути це питання сьогодні. При цьому він дав вказівку надати обласним обранцям цю інформацію до наступного пленарного засідання.

«Даю доручення відповідній постійній комісії взяти цю інформацію і надіслати на скриньки депутатів до наступної сесії», – зауважив Олександр Ганущин.