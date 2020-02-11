ОСТАННІ НОВИНИ

Депутати облради зацікавились преміюванням чиновників Львівської ОДА

Соломія Головіна

|

Депутати Львівської обласної ради сьогодні, 11 лютого, під час сесійного засідання попросили поінформувати їх про преміювання чиновників ЛОДА. Про це з сесійної зали передає кореспондент Львівського порталу.

 

Зауважимо, що в порядку денному нинішнього сесійного засідання є питання «Про затвердження Програми підтримки органів державної влади».

Відповідно депутатка облради Мирослава Бабінська попросила підготувати інформацію про преміювання посадовців департаментів Львівської ОДА.

«Я би просила, щоб протягом цього дня нам підготували роздруківку того, як преміювалися департаменти та управління: скільки отримали керівники та рядові працівники», – зазначила вона.

Своєю чергою голова Львівської облради Олександр Ганущин пояснив, що швидше за все депутатський корпус не встигне розглянути це питання сьогодні. При цьому він дав вказівку надати обласним обранцям цю інформацію до наступного пленарного засідання.

«Даю доручення відповідній постійній комісії взяти цю інформацію і надіслати на скриньки депутатів до наступної сесії», – зауважив Олександр Ганущин.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...