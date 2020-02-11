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Більше сімох годин рятувальники гасили пожежу на Перемишлянщині

Наталя Дуляба

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В понеділок вночі, 10 лютого, у селі Коростенів Перемишлянського району загорілась господарська будівля. На гасіння вогню у рятувальників пішло більше семи годин. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Про пожежу у Службі порятунку «101» дізнались о 01:11 год. Займання виникло у приміщенні сушки, яка вбудована у господарську будівлю площею 1500 кв м.

На місце події виїхали десять рятувальників із пожежних частин у Перемишлянах, Бібрці та Глинянах.

«Не гаючи, вогнеборці приступили до гасіння пожежі. Через сильне задимлення їм довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору», – кажуть у ДСНС.

Пожежу вдалося загасити більш ніж через сім годин, о 07:58 год. Господарську будівлю вдалося врятувати, втім вогонь встиг знищити частину перекриття та дрова.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Наразі всі причини та обставини займання встановлюють правоохоронці.

Фото: ДСНС

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