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У центрі Львова анонім «мінував» нічний клуб

Ольга Денисяка

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Сьогодні вночі, 10 лютого, анонім заявив, що заклав вибухівку в нічному клубі «Малевич». Територію клубу перевіряли спецслужби, втім вибухонебезпечних предметів так і не виявили. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Повідомлення про замінування клубу, що знаходиться на проспекті Чорновола, 4 правоохоронці отримали о 0:10 год.

На місці ймовірного замінування працювали сили та засоби ЦЗ м. Львова. З приміщення вивели близько 220 відвідувачів та 40 працівників клубу.

«О 01:30 год. обстеження клубу та прилеглої території було завершено, вибухового пристрою не виявлено», – йдеться в повідомленні.

Проводяться заходи по виявленню особи, яка надала неправдиве повідомлення.

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