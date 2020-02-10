У реабілітаційному центрі «Назарет» відкрили програму для співзалежних

У реабілітаційному центрі «Назарет» УГКЦ, який надає професійну допомогу узалежненим від алкоголю, наркотиків та азартних ігор, відкрили короткотривалу програму для співзалежних.

Зазначимо, реабілітаційний центр «Назарет» знаходиться у Дрогобицькому районі у селі Рихтичі. Працює він вже 15 років. Відтак нещодавно відкрили короткотривалу програму для співзалежних.

«Так що же таке співзалежність? Співзалежною особистістю називають людину яка патологічно прев҆язана до іншої людини, чоловіка або дружини, дитини, батьків, брати чи сестри. Вони є надмірно залучені в їх проблеми, не живуть своїм життям, прагнуть до контролю над ними. До ознак співзалежності також можна додати: занижену самооцінку, надмірну потребу у схвалені від інших, розмитість психологічних кордонів, страх самотності…

Зазвичай співзалежні члени родини залежного, не свідомо, маючи на меті благі наміри, сприяють вживанню залежного. Вони оплачують рахунки та гасять борги залежного, вирішують його проблеми на роботі, навчанні, з законом, купують йому речі, дають гроші на вживання, тощо. Все це дозволяє залежному «спокійно» вживати і не відчувати шкоди від вживання. Також своєю надмірною опікою співзалежні не дають залежному подорослішати і взяти відповідальність за своє життя», – розповів керівник програми ЗРЦ «Назарет» УГКЦ, психолог, інструктор з терапії залежних та співзалежних Володимир Ярошевський.

За його словами програма базується на всесвітньо відомій програмі 12 кроків і розрахована на місяць часу.

До слова, поблизу Дрогобича на Львівщині працює реабілітаційний центр «Назарет», основна мета якого допомогти залежним від алкоголю і наркотиків повернутись до самостійного та повноцінного життя в сім’ї та у суспільстві. У закладі надають професійну допомогу узалежненим від алкоголю, наркотиків та азартних ігор. З ними працюють дипломовані фахівці: психологи, консультанти та духовні наставники. Всі працівники закладу мають належну кваліфікацію.

Детальніше про реабілітаційний центр можна дізнатися тут.

Довідка

Заснований реабілітаційний центр «Назарет» Благодійним Фондом «Карітас» СДЄ УГКЦ 2004-ого року. 2010-ого центру було присвоєно статус першого загальноцерковного реабілітаційного центру в Українській Греко-Католицькій Церкві, який надає кваліфіковану допомогу в лікуванні осіб з хімічною та поведінковою залежністю. Центр розрахований на 45 осіб і приймає чоловіків та жінок, які мають бажання одужувати від хімічної залежності, а також азартних ігор. Програма реабілітації розрахована на 8 місяців. В її основу входять такі елементи як терапевтична спільнота, індивідуальне консультування, духовний супровід, елементи програми “12 кроків”, групи з некуріння, а також праця і навчання активному, тверезому відпочинку. Паралельно ведеться робота з родичами наших клієнтів.

Фото: Дивись інфо