Шанс на гідне життя: як у реабілітаційному центрі «Назарет» рятують людей із залежностями

Поблизу Дрогобича на Львівщині працює реабілітаційний центр «Назарет», основна мета якого допомогти залежним від алкоголю і наркотиків повернутись до самостійного та повноцінного життя в сім’ї та у суспільстві.

Зазначимо, реабілітаційний центр «Назарет» знаходиться у Дрогобицькому районі у селі Рихтичі та безпосереднього розташований у дубовому лісі. Працює він вже 15 років.

Як наголошують працівники реабілітаційного центру, у закладі надають професійну допомогу узалежненим від алкоголю, наркотиків та азартних ігор. З узалежненими в «Назареті» працюють дипломовані фахівці: психологи, консультанти та духовні наставники. Всі працівники закладу мають належну кваліфікацію.

Загалом у центрі «Назарет» – досить обширна програма реабілітації. Зокрема, вона складається з таких занять: духовні групи, психоедукаційні заняття, арт-терапевтичні групи, групи по 12 кроках, групи по запобіганню рецидивів, психотерапевтичні групи, групи по голоду, тренінг з впровадження асертивної поведінки, індивідуальне консультування, сімейне консультування, групи психологічної підтримки для залежних та їх близького оточення та інтеграційні тверезі відпочинки.

Крім цього для мешканців передбачили і досить комфортні умови для перебування та проживання. У реабілітаційному центрі є спортзал, де люди, котрі проходять реабілітацію, можуть проводити активно час. Також передбачили світлі та просторі двомісні кімнати, з власним санвузлом. А також мешканці «Назарету» передбачили комплексне чотириразове харчування.

Детальніше про реабілітаційний центр можна дізнатися тут.

Довідка

Заснований реабілітаційний центр «Назарет» Благодійним Фондом «Карітас» СДЄ УГКЦ 2004-ого року. 2010-ого центру було присвоєно статус першого загальноцерковного реабілітаційного центру в Українській Греко-Католицькій Церкві, який надає кваліфіковану допомогу в лікуванні осіб з хімічною та поведінковою залежністю. Центр розрахований на 45 осіб і приймає чоловіків та жінок, які мають бажання одужувати від хімічної залежності, а також азартних ігор. Програма реабілітації розрахована на 8 місяців. В її основу входять такі елементи як терапевтична спільнота, індивідуальне консультування, духовний супровід, елементи програми “12 кроків”, групи з некуріння, а також праця і навчання активному, тверезому відпочинку. Паралельно ведеться робота з родичами наших клієнтів.

Фото: Дивись інфо, реабілітаційний центр “Назарет”