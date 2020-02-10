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У горах Львівщини врятували 14 лижників

Ольга Денисяка

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Вчора, 9 лютого, рятувальники допомогли 14 туристам на трасах гір Тростян, Політех та Високий верх. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

 

У Департамені з питань цивільного захисту населення зазначили, що на горі Тростян врятували п’ятьох лижників: 35-річного львів’янина з травмою лівої ключиці, двох мешканців Харкова віком 51 та 48 років, 49-річного туриста з Мінська та 30-річного мешканця села Зубра Пустомитівського району, які травмували ноги.

З початку року рятувальники надали допомогу 66 туристам –лижникам, які відпочивали на гірськолижних курортах Львівщини.

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