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Під домашній арешт посадили чоловіка, який намагався пограбувати магазин у Сокалі

Ольга Денисяка

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До шести років за ґратами загрожує злочинцю, який  намагався пограбувати магазин у Сокалі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Мова йде про 32-річного мешканця міста Сокаль, який у п’ятницю, 7 лютого, зламав вхідні двері та намагався пограбувати магазин. Правоохоронці затримали злочинця під час скоєння злочину.

Станом на сьогодні слідчим суддею, підозрюваному обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів. Зловмисник підозрюється у вчинені злочину за ч.3 ст. 185 КК України (Крадіжка). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 6 років. Досудове розслідування триває.

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