Оксана Білозір запрошує до Львівської опери на великий концерт-присвяту

Після двох аншлагів минулоріч Оксана Білозір знову запрошує на концерт у Львові. Народна артистка України виступить на сцені Львівської національної опери з концертом до 65-річчя з дня народження легендарного Ігоря Білозіра. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Пісні артистки вже давно стали справжнім українським символом, а концерти завжди наповнені енергетикою любові та добра. Перевірені часом шлягери, які ми любимо і знаємо напам’ять.

Два концерти Оксани Білозір минулого року пройшли з неймовірним успіхом, тому і цьогоріч легендарна артистка очікує на повний зал шанувальників, які готові «прожити» усі пісні разом з нею.

Також на публіку чекатимуть спеціальні гості – культова «Ватра 80-х».

Концерт відбудеться у понеділок, 23 березня о 19:00. Квитки можна придбати тут: Kontramarka.ua