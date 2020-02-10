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На Яворівщині четверо рибалок провалилися під лід, один загинув

Ольга Денисяка

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Вчора, 9 лютого, о 18:50 год. в селі Цитуля Яворівського району на місцевому кар’єрі четверо рибалок провалилися під лід. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Місцеві жителі врятували рибалок та доставили їх до Новояворівської лікарні.

37-річний мешканець міста Жмеринка Вінницької області помер від переохолодження. Ще двох осіб з діагнозом «переохолодження» госпіталізували до Новояворівської районної лікарні, одного потерпілого після обстеження відпустили додому.

Обставини події встановлюються.

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