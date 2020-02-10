«Львівелектротранс» дарує романтичне побачення в 100-річному трамваї. Як взяти участь у розіграші?

До Дня закоханих ЛКП «Львівелектротранс» підготувало для своїх пасажирів незвичний подарунок — романтичне побачення у ретро-трамваї. 14 лютого оберуть переможця рандомним способом та вручать йому сертифікат на побачення у львівському старовинному трамваї. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Взяти участь у розіграші можна у мережі Instagram, де у день закоханих визначать ім’я щасливчика. Разом з другою половинкою переможець розіграшу зможе обрати зручний для нього день проведення побачення.

Подарунком для пари стане смачна вечеря у незвичному місці — ретро-трамваї, якому понад 100 років. Саме в цей день він буде по-особливому задекорований десятками ліхтарів та гірлянд, сидіння прикрашатимуть зручні подушки, а звідусіль лунатиме приємна музика. Особливі моменти зафіксує фотограф Леся Семийон-Сорока, адже професійна фотосесія теж є частиною подарунку.

«Ідея виникла спонтанно. Львів завжди був містом закоханих, а у старовинному трамваї дивовижна атмосфера. Особливо, якщо це не просто трамвай, а відреставрований Sanoc, якому понад 100 років. Вже не вперше ми співпрацюємо з організацією «Подаруй казку», то ж можемо стверджувати, що все пройде на вищому рівні», — зазначає фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою ЛКП «Львівелектротранс» Христина Осадчук.

Прочитати умови та деталі розіграшу, а також взяти участь можна на сторінці у соцмережі Instagram @podarui_kazky та @lvivelectrotrans.