Air Serbia почала продаж авіаквитків зі Львова до Белграда

Авіакомпанія Air Serbia відкрила продаж квитків на рейси Львів–Белград, які стартують з 5 червня. Про це повідомляє avianews, передає Львівський портал.

Рейси стартують 5 червня та здійснюватимуться чотири рази на тиждень по понеділках, середах, п’ятницях і суботах в нічний час.

Вильоти зі Львова о 04:25 год. по п’ятницях і о 04:40 год. в інші дні. Вильоти з Белграда о 00:30. Час у дорозі становитиме 1 годину 50 хвилин.

Опублікований розклад дозволить компанії Air Serbia стикувати львівський рейс із ранковими рейсами своїх літаків в міста Європи і вечірнім їх прильотом назад.

Мінімальна ціна авіаквитків на рейси Львів-Белград на момент публікації матеріалу становила $ 258 в обидва боки з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі.

Розклад рейсів Белград–Львів Air Serbia:

Виліт: 00:30, приліт: 3:25 (понеділок, середа, п’ятниця, субота).

Розклад рейсів Львів–Белград Air Serbia: