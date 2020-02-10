ОСТАННІ НОВИНИ

Air Serbia почала продаж авіаквитків зі Львова до Белграда

Ольга Денисяка

|

Авіакомпанія Air Serbia відкрила продаж квитків на рейси Львів–Белград, які стартують з 5 червня. Про це повідомляє avianews, передає Львівський портал.

 

Рейси стартують 5 червня та здійснюватимуться чотири рази на тиждень по понеділках, середах, п’ятницях і суботах в нічний час.

Вильоти зі Львова о 04:25 год. по п’ятницях і о 04:40 год. в інші дні. Вильоти з Белграда о 00:30. Час у дорозі становитиме 1 годину 50 хвилин.

Опублікований розклад дозволить компанії Air Serbia стикувати львівський рейс із ранковими рейсами своїх літаків в міста Європи і вечірнім їх прильотом назад.

Мінімальна ціна авіаквитків на рейси Львів-Белград на момент публікації матеріалу становила $ 258 в обидва боки з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі.

Розклад рейсів Белград–Львів Air Serbia:

  • Виліт: 00:30, приліт: 3:25 (понеділок, середа, п’ятниця, субота).

Розклад рейсів Львів–Белград Air Serbia:

  • Виліт: 4:40, приліт: 5:30 (понеділок, середа, субота).
  • Виліт: 4:25, приліт: 5:15 (п’ятниця).

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...