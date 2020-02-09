«Прощання з колядою» зібрало аншлаг у Львові

Сьогодні, 9 лютого, у Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької відбувся XXIII фестиваль української коляди «Прощання з колядою». Концерт зібрав аншлаг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
Фестиваль проходив за сприяння Львівської єпархії ПЦУ. Серед учасників – ансамбль «Відимо» Сянніцького відділу Об’єднання українців у Польщі (м. Сянок); асоціація хору «Хвалім Господа» (с. Вишня Рівня, Румунія); колектив хору парафії Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ (м. Білий Бір).
Під час фестивалю дипломами нагородили три колективи:
- Ансамбль «Відимо» Сянніцького відділу Об’єднання українців уПольщі (м. Сянок, Підкарпатське воєводство, Польща), керівник– Маріанна Яра;
- Асоціація хору «Хвалім Господа» (с. Вишня Рівня, Марамурешський повіт, Румунія), керівник– священник Юрій Альбічук;
- Колектив хору парафії Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ (м. Білий Бір, Західнопоморське воєводство, Польща), диригент – Юстина Москалик.
Фото: ЛМР
Наталя Дуляба