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«Прощання з колядою» зібрало аншлаг у Львові

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 9 лютого, у Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької відбувся XXIII фестиваль української коляди «Прощання з колядою». Концерт зібрав аншлаг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Фестиваль проходив за сприяння Львівської єпархії ПЦУ. Серед учасників – ансамбль «Відимо» Сянніцького відділу Об’єднання українців у Польщі (м. Сянок); асоціація хору «Хвалім Господа» (с. Вишня Рівня, Румунія); колектив хору парафії Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ (м. Білий Бір).

Під час фестивалю дипломами нагородили три колективи:

  1. Ансамбль «Відимо» Сянніцького відділу Об’єднання українців уПольщі (м. Сянок, Підкарпатське воєводство, Польща), керівник– Маріанна Яра;
  2. Асоціація хору «Хвалім Господа» (с. Вишня Рівня, Марамурешський повіт, Румунія), керівник– священник Юрій Альбічук;
  3. Колектив хору парафії Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ (м. Білий Бір, Західнопоморське воєводство, Польща), диригент – Юстина Москалик.

Фото: ЛМР

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