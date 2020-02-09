Прем’єру нової вистави Перший театр покаже важкохворим діткам

Перший український театр для дітей та юнацтва, що у Львові на вул. Гнатюка, підготував прем’єру – виставу «Лисеня, якому вдалося». На спектакль 16 лютого завітають діти, що борються зі спінальною атрофією м’язів. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

«Це вперше у Львові діти зі спінальною атрофією м’язів відвідають театр. Кожен вихід у світ для них – це вир нових емоцій і радості, які хоч трохи відволікають від сірих буднів. Тому дітки і їхні рідні з великою радістю відгукнулись на запрошення відвідати виставу “Лисеня, якому вдалося”. Ми віримо, що ця подія стане гарним початком для їхнього активного соціального життя, адже такі дітки нерідко сидять в чортирьох стінах, бо народились не такими, як інші», – йдеться у повідомленні.

Виставу «Лисеня, якому вдалося» для важкохворих діток у Першому театрі безкоштовно покажуть у неділю, 16 лютого о 12:00 год. Із репертуаром театру на лютий можна ознайомитись за цим посиланням.

Зазначимо, спінальна м’язова атрофія (або спінальна аміотрофія, хвороба Вердніга-Гоффмана, хвороба Кугельберга-Веландера) – це рідкісне нервово-м’язове захворювання, що супроводжується прогресуючою атрофією м’язів. Часто призводить до ранньої смерті.

Спінальна м’язова атрофія має різні рівні інтенсивності прояву, для всіх них характерною є прогресуюча атрофія м’язів та втрата рухомості. Спершу уражаються проксимальні м’язи та м’язи легень. Інші системи теж можуть бути ураженими, особливо на ранніх формах захворювання.

СМА є найбільш поширеною генетичною причиною смерті дітей. В Україні немає навіть відповідного реєстру, тож особам, хворим на цю недугу, доводиться лікуватись самотужки.