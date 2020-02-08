У водоймах на Львівщині втопились двоє чоловіків

У п’ятницю, 7 лютого, у водоймах у Львові та на Дрогобиччині потонули двоє чоловіків. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Першу смерть на воді зафіксували орієнтовно о 14:19 год. Встановлено, що у селі Доброгостів Дрогобицького району в озері втопився 43-річний волинянин.

Рятувальники за допомогою човна та багра витягнули тіло на берег. Ознак насильницької смерті на не виявлено.

Цього ж дня близько 18:34 год. ще одного утопленика знайшли у технічній водоймі на вул. Тракт Глинянський у Львові. Потерпілим виявився 41-річний мешканець села Підбірці Пустомитівського району. Ознак насильницької смерті на його тілі не було.

Наразі всі обставини подій встановлюються.