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У двох українських аеропортах викрили фейковий ремонт літаків, що міг призвести до жертв

Наталя Дуляба

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Правоохоронці викрили організацію, яка, займаючись техобслуговуванням пасажирських літаків однієї з українських авіакомпаній в міжнародних аеропортах «Одеса» та «Київ», робила фейковий ремонт «на папері». Про це Львівському порталу повідомили в Службі безпеки України.

 

«Оперативники спецслужби задокументували порушення вимог чинного законодавства працівниками авіакомпанії та організації з технічного обслуговування. Зокрема, ними була сфальсифікована документація щодо проведення ремонтних робіт літаків. Подальше використання фактично несправних літаків для пасажирських перевезень могло призвести до виникнення позаштатних ситуацій, у тому числі до катастроф з людськими жертвами», – наголошують в СБУ.

Посадовцю авіапідприємства, який відповідав за технічне обслуговування літаків, суд уже визнав винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.

Компанії-експлуатанту суд скасував відповідні дозволи на виконання авіаційних пасажирських перевезень, а повітряним суднам – сертифікати льотної придатності.

Наразі справу ще не закрили, тривають слідчі дії.

Фото: СБУ

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