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Якої погоди чекати на Львівщині 9 лютого?

Наталя Дуляба

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У неділю вночі, 9 лютого, у Львові та області прогнозують морози, а вдень – відлигу. На дорогах збережеться ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Температура повітря вночі становитиме від 4 до 9 градусів морозу, у горах – до 14 градусів морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +1-6°С. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Хмарно з проясненням. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах збережеться ожеледиця.

«9 лютого погоду у Львівській області визначатиме північна периферія антициклону над Чорним морем. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря дещо зменшиться», – додають синоптики.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, а водіїв – бути максимально обережними на дорозі.

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