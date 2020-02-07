В історичному ареалі Львова знесуть будинок, а на його місці збудують 6-поверхівку

ОСББ «Міхновські» знесе одноповерховий будинок на вул. Братів Міхновських, 18, а на його місці зведе багатоповерхівку із підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови сьогодні, 7 лютого, видав виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно з рішенням, ОСББ «Міхновські» спорудить багатоквартирний житловий будинок із підземним паркінгом на вул. Братів Міхновських, 18, що в історичному ареалі Львова.

Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 0,05 га, яка належить до зони Ж-2 – зони малоповерхової квартирної забудови (до 4 поверхів) Залізничного району. Втім 22 січня цього року архітектурно-містобудівна рада вирішила, що допустимим видом забудови тут може бути житловий будинок до 6 поверхів.

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Зараз за вказаною адресою розташований одноповерховий будинок, тож його мерія дозволила знести.

Також своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 60% і встановив, що висота майбутнього житла не повинна перевищувати 18 м. Цей показник відповідає обмеженням на будівництво в межах історичного ареалу Львова.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ОСББ «Міхновські» існує з кінця 2017 року. Його керівником є Зеновій Добрянський. Водночас він очолює ще й ОСББ «Ластівка 8», а раніше мав частку у ТзОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дані» ЛТД», яка займається будівництвом трубопроводів.

Як з’ясував Львівський портал, раніше Зеновій Добрянський або людина з таким ж ім’ям працював начальником відділу боротьби з кіберзлочинністю, потім – відділу боротьби з торгівлею людьми ГУМВС України у Львівській області. У 2015 році він потрапив під люстрацію. Також у 2018 Зеновій Добрянський подавав свою кандидатуру на керівника одного з відділів Держбюро розслідувань.