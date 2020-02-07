У Сокалі правоохоронці затримали зловмисника, який намагався пограбувати магазин

Сьогодні, 7 лютого, близько 5:25 год. невідомий чоловік зламав вхідні двері та намагався потрапити в магазин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

На місці правоохоронці затримали чоловіка, який пошкодивши вхідні двері та зірвавши навісний замок з решітки, проник у приміщення магазину та саме намагався викрасти товар.

Зловмисником виявився 33-річний мешканець міста Сокаль, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження ч.3 ст.15, ч.3 ст.185 (замах на крадіжку) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до шести років.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього запобіжний захід. Вирішується питання повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, досудове розслідування триває.