У Львові вщент згорів мансардний поверх офісної будівлі

Сьогодні вночі у Львові на вул. Данила Апостола виникла пожежа в цегляній двоповерховій будівлі офісного приміщення, у результаті якої згорів увесь мансардний поверх. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

До рятувальників повідомленні про пожежу у будівлі надійшло о 02:49. Вона виникла на другому поверсі цегляної двоповерхової будівлі з мансардою. До місця події негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику.

На момент прибуття перших підрозділів ДСНС Львівщини, з вікон та дверей будівлі вибивався густий чорний дим. О 04:21 пожежу вдалось локалізувати, та о 05:20 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено електрощитову, мансардний поверх на площі 200 кв.м. та покрівлю на площі 150 кв.м. Пошкоджено облицювання стін та стелі на площі 100 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 34 чоловіки особового складу та 8 одиниць спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюються.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Фото та відео: ДСНС