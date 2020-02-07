ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові вщент згорів мансардний поверх офісної будівлі

Вероніка Рой

|

Сьогодні вночі у Львові на вул. Данила Апостола виникла пожежа в цегляній двоповерховій будівлі офісного приміщення, у результаті якої згорів увесь мансардний поверх. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

До рятувальників повідомленні про пожежу у будівлі надійшло о 02:49. Вона виникла на другому поверсі цегляної двоповерхової будівлі з мансардою. До місця події негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику.

На момент прибуття перших підрозділів ДСНС Львівщини, з вікон та дверей будівлі вибивався густий чорний дим. О 04:21 пожежу вдалось локалізувати, та о 05:20 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено електрощитову, мансардний поверх на площі 200 кв.м. та покрівлю на площі 150 кв.м. Пошкоджено облицювання стін та стелі на площі 100 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 34 чоловіки особового складу та 8 одиниць спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюються.

Фото та відео: ДСНС

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам
Наталя ДУЛЯБА
Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам

З 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, який охопить спеціалізовані і високоспеціалізовані медзаклади...

Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною
Анастасія ПИЖ
Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною

Корпоративна цінова політика компанії «АТБ», яка є лідером вітчизняного ритейлу,  вже понад чверть сторіччя залишається ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...