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Смертельна ДТП на Львівщині: пішохід потрапив під колеса «Ланоса»

Наталя Дуляба

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У четвер, 6 лютого, на трасі Львів – Луцьк у селі Вислобоки Кам’янка-Бузького району сталась аварія, у якій загинув пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Встановлено, що орієнтовно о 18:40 год. водій автомобіля «Деу Ланос», 41-річний житель Кам’янка-Бузького району, збив пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці.

Потерпілий, 31-річний місцевий мешканець, від отриманих травм загинув на місці події.

Наразі всі обставини ДТП з’ясовуються.

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