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Міністр спорту заявив, що українські спортсмени змушені брати участь у змаганнях в Росії

Вероніка Рой

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Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає, що українські спортсмени змушені брати участь у змаганнях, що проходять на території країни-агресора Росії. Про це він сказав журналістам після брифінгу у Києві, повідомляє Укрінформ.

 

«Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, в тому числі в РФ, і виступи артистів. Спортсмени не обирають, виступати їм чи не виступати. У них є вибір – отримувати очки, чи не отримувати. Якщо спортсмен не виступає за кордоном, він автоматично втрачає бали. Це обмежує можливості спортсмена виборювати медаль, тому це питання не тільки України і Росії, це міжнародне питання, коли одна держава напала на іншу державу, а ми щоби виборювати медалі в світі повинні виступати на території держави-агресора», – сказав Бородянський.

Як повідомлялося раніше, українські гімнастки Єва Мелещук і Христина Погранична братимуть участь у змаганнях в Москві 7-9 лютого.

Своєю чергою, головний тренер Національної збірної команди України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна прокоментувала участь українських гімнасток у змаганнях в Москві. Участь у змаганнях в РФ тренер вважає підготовкою та відбором найкращих спортсменів напередодні Олімпіади в Токіо.

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