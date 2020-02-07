Львів’ян кличуть у театр ляльок на майстер-клас з виготовлення Стрітенської свічки

Завтра, 8 лютого, Львівський театр ляльок, що площі Данила Галицького, 1, запрошує усіх поціновувачів українських традицій на майстер-клас з виготовлення Стрітенської свічки. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Майстер-клас відбудеться о 15.00 год. Учасники зможуть власноруч виготовити пахучу воскову свічку, прикрасити її, а також довідатися про символічне та сакральне значення Стрітенських свічок. Секрети автентичних методів розкриватиме народний майстер Володимир Мишолівський.

«В українське християнство чин освячення свічок на свято Стрітення увійшов з ініціативи Київського митрополита Петра Могили у XVII ст. Однак Стрітенським свічкам приписують і давніший, ще язичницький символізм. Адже на 15 лютого колись припадало дохристиянське свято Громниці. Тому вважається, що свічка, освячена на Стрітення, має силу відганяти бісів та оберігати від грози», – йдеться у повідомленні організаторів.

Вартість участі у майстер-класі – 150 гривень. У ціну входять всі матеріали та декори.

Фото: організаторів