Гурт ROCKOKО запрошує львів’ян на презентацію альбому «Dark & Light»

У Львівській філармонії в рамках презентації альбому «Dark & Light», який вийшов на початку лютого, відбудеться концерт гурту ROCKOKО. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Як відомо це перша можливість почути живе виконання щойно народженого альбому гурту ROCKOKO.

«12 композицій, 2 контрастні частини, 1 альбом, який гармонійно поєднуіє в собі всі можливі музичні і життєві протиріччя. Все це, і, звісно, багато інших сюрпризів відбудеться на цьому унікальному перформенсі. Шалені емоції, харизматичні виконавці, яскрава, рокова музика, яка виконується на класичних інструментах та не перестає дивувати своєю багатогранністю та новим поглядом на звичні речі», – йдеться у повідомленні.

Всі композиції, які увійшли до альбому, – авторські. Кожна з них належить до частини світла – «LIGHT», або темряви – «DARK», несе певний меседж, і відповідає ілюстрації, які спеціально створювались під конкретну композицію.

Концерт відбудеться 07 березня о 19.00.