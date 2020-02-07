Дві платіжки за газ об'єднають, – Кабмін

У Кабінеті міністрів України працюють над тим, аби об’єднати в один документ платіжки за газ та його доставку, однак там зазначають, що остаточне рішення має ухвалити регулятор з енергетики. Про це сьогодні, 7 лютого, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу у парламенті, передає hromadske.

«Дві платіжки – це правильний крок, але дійсно, правильніше було б, щоб людина отримувала одночасно їх і одним документом. Тобто правильно розділити ці послуги, але одночасно організувати платіжки за них в один документ. Ми зараз над цим працюємо», – повідомив Олексій Гончарук.

За його словами, рішення про розділення платіжок за газ та його розподіл ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), але саме уряд формує політику у цій сфері, тому намагатиметься об’єднати платіжки.

Як повідомляв Львівський портал, з 1 січня 2020 року в Україні почали діяти гарантована та ринкова ціни на газ для населення.

Також ми повідомляли, що із січня мешканці Львівщини починають отримувати дві платіжки за газ: одну – за його споживання, іншу — за транспортування.