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Благодійники придбали обладнання у відділення нейрохірургії дитячої лікарні на Орлика

Вероніка Рой

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У межах ініціативи «IT Миколай», провайдером якої виступає IT-спільнота Львова, у співпраці з благодійним фондом «Крила надії» у відділення дитячої нейрохірургії у Львівській міській дитячій лікарні, що на вул. П. Орлика, придбали систему фіксації голови для нейрохірургічних операцій DORO QR3. Про це Львівському порталу повідомили благодійники.

 

Як повідомляється, ця система дає можливість повної фіксації голови пацієнта під час операцій на мозку, зокрема для видалення різноманітних пухлин. Вона кріпиться в трьох місцях і дозволяє лікарю під’єднати УЗД, проводити навігацію та власне нерухомо фіксувати голову, що вкрай важливо в нейрохірургії. Придбання значно підвищить ефективність операційних втручань та зменшить можливі ризики при операціях на мозку, яких щороку у відділенні нейрохірургії ЛМДЛ проводиться близько сотні. Загальна вартість такого обладнання становить 11 тисяч євро.

Збір коштів відбувався впродовж грудня 2019 року та січня 2020 року в межах ініціативи «IT Миколай», провайдером якої виступає IT-спільнота Львова, у співпраці БФ «Крила надії».

Цьогорічний «IT Миколай» також запланував ще подарувати лапараскопічну стійку виробництава LEMKE, Німеччина та набір інструменту для малоінвазивної хірургії виробництва Tontarra GmbH, Німеччина для Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, де лікують дітей хворих на рак. Загальна вартість обладнання – 68 тисяч євро. Відтак львів’ян просять допомогти зібрати ці кошти.

Реквізити для допомоги: 

Картковий рахунок 5169330519979451

р/р для юридичних осіб і тих, в кого рахунки не в Приватбанку: UA623253210000026005053771643 код ЄДРПОУ/ІПН 35620901

Для спрощення переказів з-за кордону і по Україні – https://www.liqpay.ua/en/checkout/i37487227304

Призначення платежу: «ІТ-Миколай»

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