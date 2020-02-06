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У торговому центрі Львова на жінку впав металевий стелаж

Ольга Денисяка

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Вчора, 5 лютого, в одному з торгових центрів Львова на 44-річну жінку впав металевий стелаж. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Інцидент трапився близько 14:25 год. у приміщенні торговельного центру на вул. Городоцькій, 302, що у Залізничному районі міста.

Постраждалу, з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана потиличної частини голови, доправили до лікарні швидкої медичної допомоги.

Обставини події з’ясовують.

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