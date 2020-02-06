У Львові вшанували пам’ять полковника УПА Василя Левковича

Сьогодні, 6 лютого, у Львові відзначили 100-річчя від дня народження полковника УПА, кавалера Золотого хреста бойової заслуги Василя Левковича. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища відбулось покладання квітів, а опісля – відслужили поминальну панахиду.

Також сьогодні о 13:00 год у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка відбулись обговорення та виставка, присвячені Українській повстанській армії. У заході взяли участь історики Володимир В’ятрович і Микола Посівнич, директор Наукової бібліотеки ЛНУ імені І. Франка Василь Кметь та онук Василя Левковича Данило Саламін, який презентував розсекречені архівні документи, пов’язані з діяльністю діда.

Довідково:

Полковник Василь Левкович (06.02.1920 – 13.12.2012) – один із 32 нагороджених військовою нагородою УПА «Золотий хрест бойової заслуги». Від часу вступу в УПА у березні 1943 року пройшов шлях від чотового до командира Воєнної округи «Буг», у лютому 1946 року отримав високе звання майора Повстанської армії. А наприкінці того ж року йому було присвоєно звання полковника, яке командування армії присвоїло посмертно, вважаючи його загиблим.

17 грудня 1946 року чекісти оточили його криївку, звідки витягли тіло отруєного димом командира. Слідство тривало близько року, Левкович був ув’язнений у тюрмі «на Лонцького» у Львові та слідчій в’язниці МГБ у Києві.

22 липня 1947 року Військовий трибунал військ МВД Київської області засудив Левковича до 25 років виправно-трудових таборів. Він повністю відсидів строк покарання і був звільнений з Дубравного табору 7 грудня 1971 року.

До останніх днів Василь Левкович займав активну позицію у відновленні історичної правди про Українську повстанську армію, тісно співпрацюючи із Центром досліджень визвольного руху.