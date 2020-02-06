У Львівській філармонії стартували дитячі концерти

У Львівській національній філармонії стартували події для маленьких слухачів. Спільно із Центром музичного розвитку «Tempo» філармонія започаткувала цикл сімейних концертів. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Цікаві інтерактивні події відбувалися за участі Академічного симфонічного оркестру філармонії, диригента Сергія Хоровця та ведучого Олега Пригоди. Перед концертом на гостей чекали веселі забави із аніматорами з «Tempo», де дітки могли погратися, потанцювати та пограти на музичних інструментах.

Концерти із циклу сімейних тривали менше години в передобідній час, а теми спеціально підібрані для дітей віком 2-9 років. Наприклад, першою була подія, присвячена дню народженню Моцарта. Надшвидкісний експрес «MozartKids» промчав найцікавішими зупинками творчості композитора. Маленькі слухачі покаталися на санчатах, побачили грізну Царицю ночі, веселих Папагено і Папагену та навіть диригували цілим оркестром!

2 лютого разом із симфонічним оркестром та чарівним героєм Дзень-Бумом дітки подорожували «Навколо світу». Чудова музика українських композиторів перенесла усіх в різні країни світу: і в Італію, і у Францію, і навіть у далеку Іспанію.

Після кожного оркестру вир дитячих емоцій не вщухав: гості фотографувалися із музикантами оркестру та навіть могли пограти на тих інструментах, які їм найбільше сподобалися!

Наступною подією сімейних концертів стануть «Пернаті забави», які відбудуться 29 березня. На цей раз завдяки інструментам симфонічного оркестру зал філармонії наповниться звуками птахів та комах, яких так часто усі можуть зустріти в повсякденному житті.