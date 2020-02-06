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У квартирі на вулиці Шота Руставелі чадним газом отруїлася 26-річна львів'янка

Соломія Головіна

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У квартирі на вулиці Шота Руставелі у Львові чадним газом отруїлася 26-річна дівчина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі департаменту цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Як зазначається, 5 лютого о 15:00 год. у м. Львові в квартирі будинку по вул. Шота Руставелі, 8а ймовірно отруїлась чадним газом 26-річна місцева мешканка.

Дівчину госпіталізовано у Львівську обласну клінічну лікарню.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до будинку. Обставини події встановлюються.

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