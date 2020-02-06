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У Городоцькому районі через ДТП водія довелося «вирізати» з авто

Вероніка Рой

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Вчора, 5 лютого, у селі в Городоцькому районі зіткнулись два автомобілі. У результаті аварії рятувальникам довелося деблоковувати з авто одного з водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні, у селі Бар Городоцького району відбулось зіткнення двох автомобілів: Volkswagen Golf та Mercedes Sprinter.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано двох водії транспортних засобів. Потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Городоцьку центральну районну лікарню.

Пожежно-рятувальними відділеннями за допомогою гідравлічних ножиць проводились роботи по деблокуванню потерпілого 29-рчного водія автомобіля Volkswagen Golf.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 6 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Фото: ДСНС

 

 

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