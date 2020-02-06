У будинках Львова облаштували 15 підйомників для людей з інвалідністю

ЛКП «Львівсвітло» облаштувало вже 15 підйомників у житлових будинках міста, які повинні покращити доступність для осіб з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як йдеться у повідомленні, 3,5 млн передано ЛКП «Львівсвітло», яке є технічним розпорядником коштів у програмі щодо облаштування підйомників.

«Так, Львівсвітло вже облаштувало 15 підйомників практично у всіх районах міста. Також районні адміністрації встановили 7 пандусів. На цей рік у програмі також закладений план облаштування 24-х пандусів, силами районних адміністрацій, 21-го підйомника, а також одного акумуляторного сходолазу, для комфорту та доступності маломобільних груп населення. Підйомники є різні, залежно від технічних особливостей, але орієнтовна вартість — від 100 тис. грн», — зазначив директор міського департаменту житлово-комунального господарства та інфраструктури Олександр Одинець.

Начальник управління соціального захисту Ігор Кобрин розповів, що у Львові є близько 2 тис. осіб, які потребують облаштування елементів доступності біля помешкання.

«Загалом таких людей є понад 2 тисячі: 1200 осіб користуються колісними кріслами, а також понад 800 — мають інвалідність по зору. Близько 80% людей, що перебувають у нас на обліку, потребують облаштування різної доступності: кому пандус, кому підйомник, а кому необхідне і те, й інше.

Ми помаленьку рухаємось у правильному напрямку. Минулоріч виконали 23 об’єкти, тобто встановили 15 підйомників і 7 пандусів по місту загалом. Цього року заплановано вже 46 об’єктів, тобто майже удвічі більше. Таким чином ми постараємось виконати все до 2025 року», — розповів начальник управління Ігор Кобрин.

Зазначимо, 4 квітня сесія Львівської міської ради внесла зміни до програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у колісних кріслах та осіб із порушенням зору І групи. Раніше було визначено 24 житлові приміщення, у яких першочергово мають облаштувати елементи доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи. Однак виникла потреба внести до переліку ще 3 об’єкти.

Фото: ЛМР